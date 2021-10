Rouen. Port de plaisance : "La saison ne sera pas à zéro, mais presque…"

L'activité est elle aussi frappée de plein fouet par la crise sanitaire. À Rouen, le port de plaisance, propriété de la Métropole et géré par Sodeports, est resté ouvert pendant toute la durée du confinement. Et pour cause, certains l'ont passé à quai sur leur bateau, tout déplacement étant interdit. "Deux bateaux étrangers étaient venus pour l'hiver. Au lieu de partir début mars, ils sont partis le 2 juin", explique Anne Duvinage, responsable d'exploitation du port, qui vient d'obtenir pour la première fois le label Pavillon bleu. Sans mouvement, l'équipement, qui compte une centaine d'anneaux, a déjà été privé de client et la suite ne s'annonce pas meilleure. "Ça va être très calme. La saison ne sera pas à zéro, mais presque. On n'aura pas d'étrangers, mais vraiment une clientèle régionale."

Été et hiver gâchés

Un manque à gagner qui risque de se répercuter sur l'hiver. À Rouen, des étrangers ont coutume de passer cette saison au port pour visiter la région. "Comme on aura peu d'estivants, l'hiver sera plus calme aussi", regrette Anne Duvinage, les yeux déjà rivés sur 2021.