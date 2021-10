Orne. 80 ans après l'Appel du 18 juin 1940, une webradio débarque au Conseil départemental

"Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres." En reprenant l'idée de l'appel lancé sur la radio BBC à tous les Français depuis Londres par le général de Gaulle, une émission radiophonique est organisée le 18 juin à 18 heures, au Conseil départemental de l'Orne, où neuf élèves de la classe Défense du collège Louise-Michel-d'Alençon interrogeront neuf Ornais, témoins de la Seconde Guerre mondiale. Pour des raisons sanitaires post-Covid-19, ils ont été interviewés au préalable.

Une webradio au Conseil départemental

Mais Annette Lajon, présidente d'honneur des Combattants volontaires de la Résistance de l'Orne, sera présente en direct, au micro de la webradio pilotée par Christophe Bayard, professeur d'histoire et président de Vive la Résistance et vice-président de la Fondation de la France Libre. "Le but est que les jeunes deviennent des citoyens responsables et engagés, pour que les erreurs du passé ne se répètent pas", explique Christophe Bayard. Côté Conseil départemental, "il était important de réunir la jeunesse et des témoins pour ne pas oublier cette période qui a ravagé l'Europe et la Normandie". Son président Christophe de Balorre ajoute : "C'est un acte concret pour transmettre notre histoire commune et nos valeurs aux jeunes générations. Ces voix, ces témoignages venus du passé sont bien présents à nos cœurs comme à nos consciences. Ce 18 juin 2020 est une fête et un magnifique rempart contre l'oubli, un obstacle à la nuit."

Une cérémonie officielle à 19 h 30

Des archives sonores seront également diffusées depuis ce studio radio, qui sera aménagé au rez-de-chaussée du Bâtiment Lyautey. Les plus belles photos du général De Gaulle dans l'Orne, archives prêtées par des Ornais, seront également présentées. Une cérémonie officielle débutera ensuite à 19 h 30 dans la cour d'honneur de l'hôtel du département, avec Le chant des partisans, suivi de la lecture par un collégien de l'Appel du 18 juin 1940, puis de La Marche de la Deuxième Division Blindée. L'artiste locale Julie Gloria interprétera a cappella l'hymne national.

Cet événement précède L'Appel de la Liberté, prévu le dimanche 23 août à Alençon, au lendemain de la commémoration de la fin de la Bataille de Normandie à Montormel, près d'Argentan.

En prélude à cette soirée, Tendance Ouest sera en direct du Conseil départemental de l'Orne à la mi-journée. Attention, compte tenu des contraintes sanitaires, cette soirée ne sera pas ouverte au public, qui pourra la suivre sur le site internet et sur les réseaux sociaux du Département de l'Orne.