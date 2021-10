Argences. Le centre aquatique Dunéo rouvre lundi 15 juin… sur réservation

Ce sera l'une des premières piscines de la région à rouvrir. Le centre aquatique Dunéo, à Argences, dévoile les règles qui seront en vigueur à partir de lundi 15 juin. La réservation sera obligatoire par téléphone ou sur internet, avec une durée maximum et un créneau pour chaque activité : nage, aquasport, baignade en famille, détente… Parmi les mesures, il faudra notamment laisser 2 à 4 mètres entre chaque nageur selon les zones, une seule personne à la fois sur le toboggan, pas de serviettes et objets personnels autour des bassins… La douche savonnée pour tous sera obligatoire. Par ailleurs, l'accès aux bains à remous isolés et au hammam ne sera pas possible, seuls le sauna et les bains à bulles seront accessibles.