Falaise. Déconfinement : le Mémorial a réorganisé le parcours des visiteurs

Le 6 juin, c'est une date "vraiment symbolique pour une réouverture", se réjouit Emmanuel Thiébot, responsable du Mémorial de Falaise et historien. Depuis samedi, le port du masque est obligatoire et du gel hydroalcoolique est à disposition. Surtout, en attendant la phase 3 du déconfinement, le musée ne peut accueillir que 40 personnes en même temps, réparties sur les trois étages : "Au rez-de-chaussée, la salle immersive et son film, sept places assises sont condamnées sur 15. Les autres visiteurs sont partagés entre le 1er étage, consacré aux civils et la Libération, et le 2e étage, les civils et l'occupation." La visite, elle, se fait librement. "Des audioguides peuvent être loués, ils sont nettoyés et désinfectés après chaque visite." Pour éviter que les visiteurs se croisent, certains passages ont été supprimés temporairement, mais "il y a un vrai sens de visite. Les témoignages oraux ont été gardés, ces témoignages locaux du pays de Falaise font partie du Mémorial. Les autres bornes interactives ont été retirées, elles nécessitent trop de manipulations. Les visites guidées sont aussi suspendues."

Emmanuel Thiébot, responsable du mémorial et historien. - Olivier Sauvage

Le Mémorial a décidé de prolonger son exposition temporaire consacrée aux Jouets et jeux pendant la guerre, les jouets du quotidien et ceux fabriqués par les enfants pendant la Libération. Cette année, c'est aussi le 80e anniversaire de la campagne de France, de l'appel du 18 juin et du début du régime de Vichy. Ces thèmes seront prochainement exposés.

Pratique. Ouverture du mercredi au dimanche, de 11 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 h 30. De 3 à 7,50 €. Gratuit pour les moins de 10 ans.