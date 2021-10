Port-en-Bessin-Huppain. Les touristes anglais, grands absents des campings cet été

Les campings peuvent rouvrir leurs portes depuis le 2 juin, a annoncé le Premier ministre Edouard Philippe lors de la phase 2 du déconfinement. Quelques jours plus tard, le gouvernement britannique a instauré une période de quatorzaine obligatoire. Chaque voyageur qui reviendra de l'étranger sur le sol anglais devra rester confiner 14 jours chez lui. À Port-en-Bessin, au camping Port'land, on se prépare à accueillir peu d'étrangers cet été, notamment d'Anglais, qui sont la cinquième nationalité la plus représentée en période estivale derrière les Français, les Hollandais, les Belges et les Allemands. "Sur la haute saison, cela tourne autour de 5 à 10 %, ce n'est pas rien", précise Christophe Gérardin, le gérant, qui se prépare à accueillir notamment des touristes français lors de sa réouverture lundi 15 juin. "Des centaines de réservation ont été annulées ou reportées de la part des Anglais." Il compte sur eux à partir de septembre. "Sur la basse saison, ça peut représenter 20 à 30 % de nos touristes." Désormais, la priorité est de se concentrer sur les conditions sanitaires de réouverture.

Christophe Gérardin, le gérant du camping Port'land Impossible de lire le son.