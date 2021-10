Seine-Maritime. La maison Brifault n'écoule plus ses stocks de masques

Plus aucun vêtement haute-couture sous les machines à coudre des salariés des ateliers Romain Brifault, installés à Morgny-la-Pommeraye, près de Rouen. L'entreprise familiale du talentueux créateur s'est mobilisée, au cœur de la crise sanitaire, alors que les masques étaient une denrée rare. La maison a joué le jeu pour offrir toute sa force de production et proposer des masques en tissu. "Il a fallu créer le masque, trouver le tissu, la façon de le faire et il a fallu se mettre en accord avec toutes les législations qui étaient mouvantes pendant tout le confinement", détaille Alexandre Brifault, le directeur général de l'entreprise. L'autorisation devait être délivrée par la Direction générale de l'armement avec un cahier des charges très précis à respecter, alors que la demande était colossale. "On a été extrêmement sollicité. C'était très prenant, jours, nuits et week-ends." Plus de 200 personnes ont été mobilisées sur la production de masques et de blouses à destination des hôpitaux. L'entreprise familiale a pu sortir jusqu'à 65 000 masques et 8 000 blouses chaque semaine.

Les petits mains s'affairent sur le pliage... - Pierre Durand-Gratian

... puis la couture des masques. - Pierre Durand-Gratian

Un marché qui s'écroule

Aujourd'hui, la maison Romain Brifault doit faire face à une problématique inattendue : "Le marché ne demande plus du tout de masques et nous avons plusieurs dizaines de milliers d'unités en stock qui sont invendues." Très sollicitée, notamment par les collectivités, l'entreprise compte maintenant sur un soutien du gouvernement pour écouler les stocks. "On attend des réponses concrètes. Pour nous, cela implique beaucoup de trésorerie", explique Alexandre Brifault. La production de blouses et de masques va en tout cas cesser dans les prochains jours et l'entreprise va se recentrer sur son activité habituelle.

