Le Havre. Hommage à George Floyd à l'hôtel de ville

"Non aux violences policières et aux comportements discriminatoires." C'était le message du rassemblement qui s'est tenu, le mardi 9 juin, dès 18 heures, devant l'hôtel de ville du Havre. Une date pas choisie au hasard : cette action a eu lieu au moment où se déroulaient les obsèques de George Floyd aux États-Unis. George Floyd, un Afro-américain de 46 ans, décédé étouffé sous le genou d'un policier blanc lors d'un contrôle, en mai dernier. Entre 500 et 1 000 personnes ont participé au rassemblement du 9 juin, dans la cité Océane. Fait notable : la présence d'un grand nombre d'adolescents et de jeunes adultes.

"Black lives matter"

Beaucoup de manifestants ont arboré des pancartes avec le message "Black lives matter", qui se traduit en français par "les vies noires comptent", à l'image d'Amma, d'Hawa et de Christian, tous les trois d'origine sénégalaise. "Le racisme n'est pas en train d'empirer, il est juste filmé. Avant, il n'y avait pas d'images. Mais maintenant, on en a. Tout le monde devrait se sentir concerné. La mort d'Adama Traoré (jeune homme de 24 ans décédé en 2016 dans le Val-d'Oise, près de deux heures après son interpellation par les gendarmes) traîne depuis quatre ans. Et ce serait bien que les vraies questions soient prises en compte par le gouvernement."

La mort de George Floyd a touché Hawa Impossible de lire le son.

Un second rassemblement est prévu le samedi 20 juin au Havre, une nouvelle fois au pied de l'hôtel de ville, à destination "des familles de victimes de violences policières".