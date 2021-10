Rouen. Les pigeons piégés sous le pont Boieldieu délivrés

La situation avait suscité l'indignation du Parti animaliste, et bien au-delà. Sous le pont Boieldieu à Rouen, un filet anti-pigeons prend au piège les oiseaux qui parviennent à passer, mais se retrouvent bien souvent coincés derrière. Ils finissent par mourir de faim, pris au piège, quand ils ne meurent pas d'épuisement, coincés dans les mailles du filet. La pétition du Parti animaliste rouennais, lancée le vendredi 5 juin, a recueilli le mercredi suivant plus de 37 000 signatures. Lorsque nous avons évoqué le sujet, le lundi 8 juin, la Métropole Rouen Normandie, en charge de l'ouvrage, indiquait que les filets seraient nettoyés et réparés "d'ici quelques semaines", avant qu'une nouvelle solution soit trouvée "à moyen terme". Il s'agirait de remplacer les filets par des pics, pour éviter que les oiseaux nichent et que les "fientes de pigeons détériorent la structure de l'ouvrage".

Le filet finalement retiré début juillet

Le lendemain, la position de la Métropole évolue déjà.

"Une entreprise a réalisé mardi matin (9 juin, NDLR) des ouvertures de chaque côté du filet, sur deux mètres de long, afin que les oiseaux puissent entrer et sortir." Le filet, qui devait être remplacé "à moyen terme", sera finalement retiré "à l'occasion d'un chantier prévu début juillet". Sur les réseaux sociaux, le Parti animaliste s'en réjouit, même s'il "attend d'en savoir plus sur l'autre système envisagé pas nos élus".