Rugby (Pro D2). Le Rouen Normandie Rugby profite du confinement pour se préparer

Malmenés pour leur première saison en Pro D2, les Lions de Rouen se voient offrir une 2e chance avec la décision du 2 juin de la Fédération française de rugby, qui gèle les compteurs, empêchant ainsi toute montée et descente entre Top14, Pro D2 et Fédérale 1.

"C'est très important pour la Normandie de pouvoir rester en Pro D2. On devait avoir un centre de formation et pour cela, il nous fallait une place en championnat professionnel", nous confie l'entraîneur de Rouen Richard Hill.

"Les joueurs ont hâte de retrouver le terrain"

"On a réussi tous nos objectifs depuis les sept dernières saisons, une montée, puis un maintien. L'année dernière, on a eu la montée en Pro D2, cette année, avec un peu de chance, on a eu le maintien", ironise cependant le coach. Et la période sans jeu a été propice à la préparation physique pour les joueurs et stratégique pour le staff. "Les joueurs ont hâte de retrouver le terrain, ils se sont tous entraînés chez eux, mais les avants ont peur d'avoir perdu de la masse."

Avant de retrouver le terrain, Richard Hill nous explique que les joueurs devront "passer des tests d'efforts comme à l'habitude, mais aussi des tests de dépistage du Covid-19 pour former des groupes d'entrainement". Coté staff, les entraîneurs ont pu faire beaucoup de visioconférence pour élaborer de nouvelles stratégies. Richard Hill a également eu le temps de se pencher sur le recrutement : "Il faut du temps pour analyser les joueurs. Je veux regarder les matchs pour voir l'état d'esprit du joueur. La saison dernière, avec les playoffs, on a fini trop tard et je n'ai pas eu le temps de me pencher sur le recrutement."

Les Lions sont prêts et n'attendent plus que le feu vert des autorités sanitaires et de la fédération pour reprendre le chemin du jeu.