L'éphéméride-agenda du jeudi 27 septembre 2012

Voici l'éphéméride du jeudi 27 septembre



JEUDI 27 SEPTEMBRE 2012

-----------------------



271e jour de l'année



SAINT-VINCENT DE PAUL

Né à Pouy (Landes) - aujourd'hui Saint-Vincent de Paul - en 1581, mort à Paris, le 27 septembre 1660. Il fonda la Congrégation des "Filles de la Charité"

Les Vincent sont généreux

Couleur : le rouge

Chiffre : le 6



QUELQUES 27 SEPTEMBRE

---------------------



1940 : signature du "Pacte tripartite" entre le Japon, l'Italie et l'Allemagne

1967 : création du ticket-restaurant

1987 : inauguration du métro du Caire, construit par la France

1988 : Ben Johnson, déchu pour dopage, de son titre olympique du 100 m, aux J.O de Séoul

1994 : (nuit du 27 au 28) - 852 personnes trouvent la mort dans le naufrage en mer Baltique du Ferry "Estonia", reliant Tallinn à Stockholm

2004 : le vol de deux diamants d'une valeur de 11,5 millions d'euros digne d'Arsène Lupin est perpétré au stand du joaillier Chopard à la Biennale des Antiquaires au Louvre

2008 : décès de l'acteur américain Paul Newman



Le soleil se lève une minute plus tard à 07H46 et se couche deux minutes plus tôt à 19H36

Le dicton : "Saint-Vincent-de-Paul trouble met du vin dans la gourde"



LES PRINCIPAUX EVENEMENTS DE LA JOURNEE

---------------------------------------





POLITIQUE

---------

AMIENS - 119e congrès national des sapeurs-pompiers de France - Intervention de Manuel Walls, ministre de l'Intérieur le 29/9 - Mégacité

MARCQ-EN-BAROEUL (Nord) - Journée parlementaire UMP



ECONOMIE

--------

PARIS - Mondial de l'Auto: journées presse - Paris Expo, Porte de Versailles



RELIGION

------------

STRASBOURG - 09h00 - Inauguration officielle de la Grande mosquée de Strasbourg

illustration : 27 septembre 2008, décès de l'acteur américain Paul Newman