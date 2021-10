Près de Rouen. La forêt monumentale : un parcours artistique en plein air

De nombreux artistes et collectifs d'artistes ont été sollicités par l'ONF (Office national des forêts) et la Métropole Rouen Normandie pour concevoir ce parcours forestier de 4 km, jalonné d'œuvres monumentales. Ces installations répondent à des problématiques environnementales et interrogent le rapport de l'homme à la nature, sous un angle souvent humoristique. Les œuvres présentées, parfois interactives, se jouent des échelles, trompent les sens des visiteurs, déstabilisent, mais amusent également beaucoup, comme la pieuvre géante ou les cabanes suspendues sens dessus dessous. Les visiteurs de ce musée de plein air, organisé en 13 étapes, peuvent cerner la démarche de l'artiste grâce à des panneaux didactiques.