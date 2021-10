Duclair/Le Trait. Au château du Taillis, découvrez la vie de château !

En période estivale, Nicolas Navarro, propriétaire du château du Taillis, donne rendez-vous aux curieux pour une série de visites insolites. Les 15 et 22 juillet, 1er et 5 août à partir 14h30, il sera possible de pousser les portes de cette immense demeure pour une visite animée par le propriétaire. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur les nombreux propriétaires qui se sont succédé depuis le XVIe siècles et qui ont donné leurs lettres de noblesse à cette propriété. Mais le temps fort aura lieu les 25 juillet et 8 août à partir de 21h30, avec deux soirées consacrées aux Visites aux lumières, balade costumée à la bougie suivie d'un feu d'artifice.

Pratique. De 0 à 15 €. Renseignements sur chateaudutaillis.com