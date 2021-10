Normandie. Les inscriptions sont ouvertes pour devenir un marin en herbe

Apprendre les bases de la navigation, les rudiments des premiers secours, mais aussi le maniement du Famas, le fusil d'assaut de l'armée française… Autant d'activités au programme des Préparations militaires marines (PMM), ouvertes aux jeunes de 16 à 21 ans, garçons et filles, qui souhaitent découvrir la Marine nationale. Les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée prochaine. Cette formation gratuite se déroule un week-end par mois et une semaine bloquée, pendant l'année scolaire. Il existe plusieurs préparations militaires en Normandie, à Cherbourg, Caen-Epron, Le Havre et Rouen. Pour plus d'informations, les jeunes peuvent contacter le Centre d'information et de recrutement des forces armées (CIRFA) le plus proche de chez eux.