En questions. "La situation de plusieurs cabinets d'avocats est préoccupante"

Guillaume Bestaux est le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen.

Il a participé à la réunion organisée le jeudi 4 juin au palais de justice de Rouen, en présence de la Garde des Sceaux Nicole Belloubet. L'occasion de faire part de plusieurs inquiétudes à la ministre, face à la crise du Covid-19.

Comment se passe la reprise de l'activité pour les avocats ?

Elle est un peu ralentie par les dispositions prises en matière sanitaire, ce qui fait que les audiences sont aménagées pour tenir compte de cela, avec des calendriers et des horaires d'audience qui sont un peu différents. Tout cela ralentit le processus mais, malgré tout, nous ressentons bien le fait que la juridiction fait un effort important pour que la reprise ait lieu et que l'on arrive à rattraper une partie du retard.

Pourquoi les avocats ont-ils des réserves

sur la visioconférence ?

Il y a un certain nombre de domaines dans lesquels la visio pose des difficultés. Par exemple, lorsqu'il s'agit de mettre quelqu'un en prison ou de l'y maintenir, ou lorsqu'il s'agit d'expulser quelqu'un. Il paraît important qu'il y ait un contact humain qui soit un contact réel et non pas par caméras interposées. Il y a des domaines dans lesquels la visio n'est manifestement pas la meilleure solution. Les juges aux affaires familiales souhaitent rencontrer les gens lorsqu'ils ont une décision importante à prendre en matière de résidence d'enfant par exemple.

Comment les avocats ont-ils traversé

cette période de confinement ?

La situation de plusieurs cabinets d'avocats est préoccupante car, depuis deux mois, nous ne facturons quasiment plus rien, puisque l'activité, pour nous, s'est arrêtée, car dès que nous ne recevons pas le jugement, nous n'émettons pas la facture correspondant à la procédure. Des cabinets vont avoir des difficultés de trésorerie dans les deux mois qui viennent, ça paraît évident.