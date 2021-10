Seine-Maritime. Le Parc naturel régional des Boucles de la Seine s'anime cet été

Jean-Pierre Girod, président du Parc naturel régional des Boucles de la Seine, explique : "Ces animations gratuites, ouvertes à tous sur réservation ont pour objectif principal de reconnecter les populations à leur environnement naturel. Nous souhaitons que les participants soient au contact direct avec la nature. Ils sont véritablement impliqués dans nos démarches de conservation."

Des animations participatives

Le Parc propose ainsi de nombreuses animations participatives cet été ayant pour thème les plantes carnivores, le ramassage du lin ou encore l'arrachage de la lampourde. "Leurs actions, encadrées par les animateurs du parc, contribuent à la mise en place d'un suivi régulier des espèces et améliorent notre connaissance du milieu et sa préservation, poursuit Jean-Pierre Girod. Par exemple, la lampourde est une plante envahissante d'origine méridionale qui a fait son apparition en 2017 et dont il nous faut nous débarrasser pour éviter d'étouffer la biodiversité locale." Toutes ces animations ont pour but de faire connaître la richesse faunistique et floristique du parc et "nous mettons un point d'honneur à privilégier l'échange, à attiser la curiosité des participants mais aussi à stimuler leur imaginaire puisque cette année nous proposons même un voyage sensoriel", ajoute Jean-Pierre Girod. "Nous voulons que nos visiteurs ressentent des émotions face à ces paysages exceptionnels et appréhendent ces espaces naturels par le biais des cinq sens." Ainsi, cet été, la majorité des animations sont consacrées au Marais Vernier un site classé, labellisé Ramsar depuis 2018, zones humides d'importance internationale. "Le marais est une vaste tourbière dans laquelle on retrouve une grande diversité d'orchidées, des cigognes y nichent, mais on trouve aussi des insectes pollinisateurs, des odonates, des chevaux de Camargue et des bœufs Highlands adaptés à ce genre de paysage", poursuit Jean-Pierre Girod.

Des animations originales attendent les promeneurs : "Pour la première fois, nous proposons à nos visiteurs de s'initier au ramassage du foin selon des méthodes traditionnelles. Nous voulons leur montrer dans quelle mesure ces techniques réduisent l'impact sur la faune. Le 22 juillet nous organisons aussi une animation originale puisqu'il s'agit de découvrir les plantes carnivores du Marais Vernier, un sujet surprenant car le grand public ignore la présence de ce type de plantes dans le milieu naturel sous nos climats. Il sera possible aussi d'explorer le marais à bord d'une calèche pour obtenir une vision d'ensemble du site."