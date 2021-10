Basketball. Séraphin Saumont vient boucler la raquette du Caen BC

Le Caen Basket Calvados avance dans son recrutement pour la saison 2020-2021. Le Nordiste Séraphin Saumont s'est engagé avec le club calvadosien et accompagnera Moïse Diamé, Luidgy Laporal et Giorgi Korsantia dans la raquette. Âgé de 25 ans, il évoluait depuis deux ans au Havre (N1) et tournait à 6 points et 4 rebonds en moyenne la saison dernière. Séraphin a été formé à Gravelines-Dunkerque avant de signer son premier contrat professionnel à Charleville.