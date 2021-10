Notre-Dame-de-Gravenchon. Arcade at Home : les artistes sur scène, le public à domicile

Alors que le gouvernement a autorisé les théâtres et les salles de spectacles à rouvrir à partir du mardi 2 juin, pas facile pour ces établissements de s'organiser et d'accueillir le public, sans parler de la programmation qui est à l'arrêt. À Notre-Dame-de-Gravenchon, tout cet été, l'Arcade propose son concept de l'Arcade at Home.

Deux fois par mois, un concert live est proposé, avec artistes sur scène mais sans public. En tout cas, sans public dans la salle, car derrière son écran, avec une retransmission sur Facebook et YouTube. Le public pourra discuter directement avec les artistes. Ces derniers répondront en direct aux messages postés par les internautes. À l'issue des concerts, c'est au cœur d'un deuxième plateau que les artistes se livreront au travers d'interviews, via l'application Zoom. Et en Monsieur Loyal pour animer ces soirées, Sylvain Delcul, batteur et fondateur du groupe Astonia.

Sylvain Delcul et Oceng Oreyma Impossible de lire le son.

Oceng Oreyma, premier concert post confinement. Impossible de lire le son.

Pour la première soirée, le vendredi 5 juin à 19 heures, c'est le chanteur lillebonnais, Oceng Oryema, qui se produira, lui qui a l'habitude de répéter à l'Arcade.

Afin de profiter pleinement du live, la salle conseille de regarder ces concerts sur une télévision via sa chaîne YouTube.