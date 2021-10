Caen. Réouverture des salles de sport : "Ça fait du bien de se défouler"

Mardi 2 juin, à 7 heures pétantes, le sac à dos sur l'épaule, une petite dizaine d'habitués étaient prêts à aller se défouler. Après plus de deux mois de fermeture, les salles de sport ont enfin rouvert leurs portes. "J'attendais ça avec impatience ! Je fais quatre séances par semaine et là, pendant le confinement, j'ai juste marché dans le rayon d'un kilomètre autorisé, raconte Sylvie. C'est demain que je vais avoir des courbatures !" Mathéo est lui aussi ravi : "Ça fait du bien de se défouler ! À la maison, on fait de la muscu avec des sacs remplis de livres, des packs d'eau. Là, on a des machines adaptées." S'il n'est pas conseillé de faire du sport avec un masque, les règles sanitaires sont relativement strictes : sens de circulation, gel hydroalcoolique et nettoyage plus poussé. "Les adhérents doivent nettoyer leur vestiaire, des vitres en plexiglas souples ont été installées entre les machines, précise Baptiste Allais, gérant de la salle Elancia dans le centre-ville de Caen. Les douches sont encore fermées et, ce qui pose problème, c'est qu'on ne peut pas offrir de thé, café ou fruits comme d'habitude."

