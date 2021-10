Normandie. Groupes à 14, démissions, AS Cherbourg : la Ligue de football régionale va trancher

Assurément, Pierre Leresteux et son comité directeur de la Ligue de Football de Normandie ne chômeront pas, ce mercredi 3 juin au soir. Quatre-vingt-deux jours après l'arrêt des championnats pour cause de crise sanitaire du Covid-19, l'instance régionale du ballon rond s'apprête à rendre des décisions majeures en vue de la prochaine saison.

L'AS Cherbourg au pied du mur

Peu avant cette réunion de comité directeur, également le mercredi 3 juin, les membres des deux commissions régionales de contrôle de gestion d'ex-Haute et Basse-Normandie se seront réunis et un dossier aura été au cœur des discussions : celui de l'AS Cherbourg. Sommé d'injecter une somme d'argent considérable pour combler un "déficit de 123 000 €", dixit Gérard Gohel son président sur Foot Amateur, le club manchois sera à l'heure du dénouement et devra justifier de cette somme auprès des contrôleurs. Soit Gérard Gohel a crédité cette somme et le club poursuit sa route en Nationale 3, soit il ne l'a pas et les sanctions prévues sont lourdes : relégation administrative de deux niveaux minimum (soit donc en R2 ou R3), soit pire : un dépôt de bilan qui enverrait les "Bleus" en District. Au sein du comité directeur de Ligue, plusieurs voix communes se sont dites "très inquiètes pour le club" ces dernières heures. En cas de relégation administrative de l'ASC, rappelons que Grand-Quevilly FC pourrait être repêché en N3 et qu'aux étages inférieurs, la réserve du club qui devait monter de R2 en R1 pourrait laisser sa place au deuxième du groupe où elle évoluait, à savoir Avranches "C" ou au meilleur deuxième de tous les groupes de R2 : l'AS Villers-Houlgate.

Pas de groupe à 14

Viendra l'heure ensuite de statuer sur le sujet le plus chaud de ce début d'été, qui concerne également l'AS Villers-Houlgate pour partie : le passage des groupes de Régional 1 à 14 équipes au lieu des 13 prévues actuellement, du fait des règlements d'accession et relégation édictés par la FFF en sortie de crise du Covid-19. Villers-Houlgate ainsi que Bolbec, second meilleur deuxième des groupes de R2, seraient en cas d'établissement de groupes à 14, appelés à monter et ont fait évidemment tout leur possible pour convaincre. Mais en face, au-delà de deux démissions de membres du comité directeur opposés, entre autres, à l'éventualité de voir les groupes s'élargir, ce ne sont pas moins de 25 des 26 clubs de R1 qui ont co-signé une pétition pour refuser cette éventualité, arguant l'augmentation du nombre de matchs à jouer et des frais en découlant.

Et puis, il y a ce vote de ces mêmes clubs en Assemblée générale de Ligue, qui refusaient aux deux tiers le principe de groupes de Régional 1 à 14. Difficile d'imaginer l'instance ne pas suivre ses clubs.

Quels choix va faire le comité directeur de Ligue ? Réponse ce mercredi 3 juin, probablement tard dans la soirée. Tout en sachant que toutes les décisions prises laisseront possibilité d'interjeter appel.