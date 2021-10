Caen. Deux hommes interpellés pour une série de cambriolages

Il était environ 1 h 30 du matin le mardi 2 juin lorsque deux individus ont été surpris à entrer par effraction dans la boutique solidaire de la Croix-Rouge, route de Paris à Caen. Les deux hommes, âgés de 17 et 45 ans, ont été arrêtés par la police et placés en garde à vue. Celle-ci a été prolongée puisqu'en 24 heures, ils ont aussi commis deux autres cambriolages dans le même secteur : aux pompes funèbres et chez un artisan. Ils ont notamment dérobé du matériel de chantier.