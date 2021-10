Avranches. Municipales : un duel au second tour des élections

Il avait obtenu 23 % des suffrages au premier tour des municipales, à Avranches, se classant 3e. Le conseiller départemental Antoine Delaunay aurait pu se maintenir et provoquer une triangulaire mais il en a décidé autrement, annonçant samedi 30 mai son retrait. "La difficulté de mener campagne d'ici le 28 juin et l'abstention attendue ne nous laissent que peu d'espoir de remobiliser autour de notre projet", écrit-il pour expliquer ce retrait. Il ne reste que deux listes en course, celle portée par le maire sortant, David Nicolas, arrivée en tête au 1er tour (48 % des voix) et celle menée par son prédécesseur, Guénahel Huet, deuxième le 15 mars (28 % des voix). Un duel aux airs de revanche des municipales de 2014.