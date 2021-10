Festival : la pomme à l'honneur dans le Pays d'Auge

Dans tout le Pays d’Auge, des activités gourmandes ou insolites vous seront proposées : des visites d’exploitations (Crouttes, Saint-Désir…), des dégustations (Cambremer et Beuvron-en-Auge), des ateliers cuisine (Trouville et Pont L’Eveque), des balades contées sous les pommiers (Repentigny), et même un safari photo sur la route du cidre à Cambremer !

Partez à la rencontre de ces Normands qui ne vivent que pour la pomme et découvrez les multiples usages du savoureux fruit roi du Pays d’Auge !

Pratique. Festival de la pomme en Pays d’Auge, du 29 septembre au 7 octobre. Tout le programme sur www.festivalpomme.sitew.com.