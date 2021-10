Étretat. 3 personnes coincées par la marée montante au Trou-à-l'Homme

Plus de peur que de mal. Trois personnes, dont deux hommes et une femme ont été bloqués en fin d'après-midi ce dimanche 31 mai au Trou-à-l'Homme, à Etretat, en Seine-Maritime par la marée montante. L'hélicoptère Dragon 76 a été déployé pour reconnaître la position des victimes, mais les 3 personnes ont finalement été ramenées en zodiac par l'équipe de sauvetage aquatique sur la terre ferme, saines et sauves. Onze personnels et trois engins, dont l'hélicoptère ont été mobilisés.