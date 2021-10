Fécamp. Réouverture du musée des Pêcheries le lundi 15 juin

C'est la fin du tunnel. Le musée des Pêcheries de Fécamp (Seine-Maritime) rouvre ses portes, le lundi 15 juin, après presque trois mois de fermeture en raison du coronavirus. Les agents reprendront leur poste, le mardi 2 juin, et veilleront à mettre en place les dispositifs de distanciation et de protection nécessaires pour la sécurité sanitaire des personnels et des visiteurs.

Gestes barrières et masques obligatoires

Lors de la réouverture du musée qui abrite l'ensemble des collections municipales fécampoises, le public devra obligatoirement porter un masque et respecter les gestes barrières. Si l'établissement rouvre, les conférences, concerts ou encore les ateliers pédagogiques sont annulés jusqu'à nouvel ordre.