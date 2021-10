Caen. "On était impatients" : les bars et restaurants ont rouvert

Lieux de convivialité par excellence, les restaurants, bars et cafés ont eu le feu vert du gouvernement pour rouvrir le mardi 2 juin, un moment attendu par les gérants de ces établissements :"On l'attendait avec impatience, on est ravis, nos clients aussi. Maintenant reste à voir l'organisation avec les mesures sanitaires", indique Morane Boucher, gérante du bar le Bercail situé Quai Vendeuvre, à Caen. En effet, finis les verres au comptoir et les déplacements en tous sens. Comme l'a annoncé le Premier ministre Edouard Philippe, ces réouvertures se feront dans le "respect des règles sanitaires".

Masques et gel hydroalcoolique

Une organisation à prévoir et vite : "Il a fallu se dépêcher pour tout mettre en place. On a revu l'intérieur et la terrasse de notre établissement, on perd 10 couverts en salle et 20 en extérieur", explique Pierre Cenedese, cogérant du restaurant Le Bistrot, installé aux Rives de l'Orne. Un point positif : le centre commercial autorise l'élargissement des terrasses. "Ça va nous sauver un peu, puisque ça nous rajoute une quinzaine de mètres carrés. Et je pense que les gens seront rassurés d'être en extérieur plutôt qu'en intérieur." Du côté de la mairie, il est aussi envisagé d'élargir les terrasses, notamment au niveau de la place Saint-Sauveur et du Quai Vendeuvre. Niveau protection aussi, il va falloir s'adapter. "On a tout prévu : des stocks de plexiglas, de gel hydroalcoolique, des masques et gants, la totale !", confie Morane Boucher. Idem du côté du restaurant Le Bistrot. Malgré la joie de retrouver leurs clients, les professionnels du secteur restent tout de même un peu inquiets, à l'image de Pierre Cenedese : "On pense que ça va être compliqué. On se doute bien que la clientèle va avoir peur, mais avec les protocoles mis en place, les clients verront comment ça se passe, seront rassurés et ça va se relancer !"