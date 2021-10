Calvados. Feu vert pour les casinos, qui peuvent rouvrir ce mardi 2 juin

Les casinos ont finalement obtenu le feu vert pour rouvrir dès le mardi 2 juin aux clients. A Luc-sur-Mer, Saint-Aubin-sur-Mer, Ouistreham, Cabourg, Deauville, les clients pourront à nouveau franchir les portes, avec des mesures sanitaires strictes. A Saint-Aubin, le directeur Stéphane Longo a prévu du gel hydroalcoolique, le renforcement du nettoyage et le déplacement des machines à sous pour respecter la distance sociale. Il souhaite que le port du masque soit aussi obligatoire : "Une partie de notre clientèle est plus 'à risque', plus avancée en âge. J'espère que les clients l'accepteront, car c'est une mesure faite pour eux. Si on porte tous les deux des masques, on se protège l'un de l'autre", souligne Stéphane Longo. La plupart des joueurs viennent des alentours de la station balnéaire mais, en été, le casino accueille des clients de la région parisienne. La levée de l'interdiction de déplacement à plus de 100 km était donc capitale. Cependant, la fréquentation reste une inconnue : "On ne s'attend pas à ce que ce soit comme l'été dernier", regrette le directeur.