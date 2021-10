Orne. Loin des côtes, venez flâner au bord du lac de Rabodanges !

Pour profiter du soleil en ce long week-end de Pentecôte, il n'y a pas que la côte normande ! Il existe aussi des plans d'eau à l'intérieur des terres normandes Avec sans doute beaucoup moins de monde, et peut-être à moins de 100 kilomètres de chez vous. Par exemple au Lac de Rabodanges, entre Argentan et la Suisse Normandie, où vous trouverez près 10 hectares d'eau. Vous pouvez étendre votre serviette sur la pelouse au bord de l'eau et bronzer. Ou pagayer, ou vous baigner...

Ecoutez ici le témoignages de touristes. Impossible de lire le son.