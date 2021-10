Seine-Maritime. La Bouille, un joyau caché à deux pas de Rouen

Jouissant d'un microclimat, La Bouille, au pied du plateau du Roumois, est protégé des vents par la haute falaise de craie sur laquelle prend racine la forêt de la Londe. C'est par le fleuve lui-même qu'il convient de découvrir La Bouille. Au départ de Sahurs, le bac assure une centaine de rotations par jour, et offre un aperçu de ce joli village étendu sur les berges de la Seine. Un paysage où se démarque la silhouette ciselée de l'église gothique de la Madeleine.

La Seine pour voisine

Ce petit village charmant, à seulement 20 km de Rouen, offre des attraits de sorte que les bourgeois rouennais avaient coutume de partir en excursion à la journée en prenant le bateau à vapeur au départ du port de Rouen dès la fin du XIXe siècle et jusqu'à la fin des années 60. Surnommé avec ironie "le tombeau des vertus" par Jean de la Varende pour les rencontres qui y étaient organisées, le village a su aussi séduire les peintres avec ses ruelles bordées de maisons à pans de bois, sa belle église du XVe siècle et son grenier à sel. Pinchon peint La Bouille sous la neige, Sisley la Seine à La Bouille, Lebourg le bac à La Bouille et Vignet dessine les ruelles pittoresques.

Leur mécène et ardent défenseur, le collectionneur d'art François Depeaux, n'a pas résisté non plus aux attraits du site puisqu'il choisit pour lieu de villégiature le château du Vracq à La Bouille. Aujourd'hui encore, nombreux sont les peintres qui y tiennent galerie et qui contribuent à redonner vie au discret village tous comme les artisans.

Un passé toujours présent

De la place du bateau, à la place St Michel ou depuis la terrasse ensoleillée du café de la Poste, ancien hôtel de la Poste, les visiteurs ne se lassent pas d'admirer les belles demeures, villas d'armateurs construites en périphérie, maisons de pêcheurs, grenier à pomme mais aussi les nombreuses maisons à pans de bois bien préservées dont certaines datent du XVe siècle. Autant d'atouts que les Bouillais sont fiers de partager avec les visiteurs. Le village est aussi marqué par le souvenir d'un grand écrivain. En 1830, Hector Malot voit le jour à La Bouille et sa maison natale qui fait face au quai est toujours conservée par ses descendants. La légende raconte que quelques jours après sa naissance le mât de beaupré d'un navire perce la fenêtre de sa chambre à cause d'une avarie de gouvernail. Les Bouillais interprètent l'événement comme un heureux présage. L'auteur de Sans famille aura signé plus de 70 romans et reste encore aujourd'hui un écrivain apprécié.

Pratique. Comment venir à La Bouille ? Par la Sud III, 30 minutes suffisent pour atteindre La Bouille au départ de Rouen. Si l'on vient de la rive droite, on peut emprunter le bac qui relie Sahurs à La Bouille pour traverser la Seine. À voir à la Bouille Un circuit pédestre jalonné de panneaux explicatifs permet de découvrir l'histoire et les monuments bouillais : du grenier à sel à l'église gothique Sainte-Madeleine, via la maison natale d'Hector Malot et l'incontournable rue du Docteur-Magalon avec ses maisons à pan de bois. Un artisan du cuir et quelques peintres ouvrent leur atelier au public. Où manger ? Les gastronomes, un restaurant de caractère, propose une cuisine traditionnelle française. Menus de 23 à 36,50 €. Réservation au 02 35 18 02 07. À découvrir aux alentours De l'autre côté de la Seine, se trouvent les villages de Sahurs et de Saint-Pierre-de-Manneville, où l'on peut découvrir de beaux manoirs. Sur la rive gauche, on peut atteindre le château de Robert le Diable, à Moulineaux, par la forêt de la Londe.