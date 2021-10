Honfleur et les peintres. Plongée au cœur d'un foyer artistique majeur

Conservatrice des musées de Honfleur de 1976 à 2016 et aujourd'hui retraitée, Anne-Marie Bergeret-Gourbin a multiplié les publications sur le peintre Eugène Boudin qui fut très prolifique à Honfleur et dont le musée éponyme conserve une collection d'œuvres riche tant par sa quantité que par sa diversité. "Il a souvent été cantonné au rôle de 'petit maître', nous explique l'auteur. Un qualificatif péjoratif que j'ai toujours réfuté. Boudin a eu un rôle moteur, c'est un précurseur de l'impressionnisme et il a participé à la formation de Claude Monet. C'est le chaînon manquant entre les peintres des Barbizon et les impressionnistes et c'est aussi une des figures majeures du foyer artistique honfleurais."

La ferme Saint-Siméon

Trois générations de peintres se sont réunies à Honfleur à partir de 1820 et en particulier à la ferme Saint-Siméon, au départ une simple auberge dont le cadre champêtre a vite séduit les peintres. L'auberge devient alors un rendez-vous pour ces artistes : "Dans ce livre, je mets à mal de nombreux préjugés. Par exemple, les historiens d'art ont souvent parlé 'd'École de Honfleur' mais ce titre n'a pas lieu d'être. Il n'y a pas un maître et des élèves mais de nombreuses interactions, beaucoup de liberté, de créativité dans un cadre amical. J'ai souhaité retranscrire fidèlement ce climat et ces échanges, restituer la chronologie précise des événements et reconstruire ainsi l'histoire de la peinture à Honfleur".

Parmi ses nombreuses sources, l'auteur a notamment étudié la correspondance de Boudin : "Il y a bien sûr des personnages clés comme Boudin et Monet, mais ce livre met en avant d'autres artistes moins connus comme Paul Huet et Constant Troyon. Troyon s'est distingué par ses peintures animalières et les aquarelles de Paul Huet sont étonnamment proches de celles que feront plus tard les impressionnistes : ceux-là aussi ont eu leur rôle à jouer."

L'ouvrage révèle donc tout un pan de cette histoire de la peinture méconnue du grand public et bénéficie de très belles illustrations de tableaux issus de collections privées ou publiques conservées en France ou à l'étranger.

Pratique. Anne-Marie Bergeret-Gourbin, Honfleur et les peintres 1820-1920, Éditions des Falaises, 24 €.