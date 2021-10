Commerce. O'Brothers Barber Shop s'installe à Caen ! 

"Cheveux, barbes, colorations, soins du visage", voici les prestations proposées et destinées à une clientèle masculine. "Je ne trouvais pas de coiffeur/barbier qui m'attirait à Caen et j'ai donc décidé de créer mon propre Barbershop à l'ancienne", indique Shelson, le gérant. Le shampoing est offert et plusieurs formules sont proposées : classique, hipster, étudiant ou O'Brothers qui comprend une prestation complète. Toutes les conditions sanitaires sont réunies : masques, gel, gants, distanciation. Renseignements sur obrothersbarbershop.fr