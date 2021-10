[Photos] Rouen. Installée sur la rive gauche, la Friche Lucien espère ouvrir en juin

Ce sera l'un des seuls événements culturels de l'été qui aura lieu à Rouen. Prévue début avril, l'ouverture de la Friche Lucien devrait pouvoir pouvoir se faire, en partie, en juin, selon les annonces gouvernementales. Ce lieu, installé sur un site inoccupé de la SNCF sur la rive gauche, avait attiré 120 000 personnes l'an dernier.

Un site de 4 000 m²

"On a pris cela avec philosophie, on s'est dit qu'on allait prendre un peu plus de temps pour achever le projet et y ajouter des éléments", explique Simon Ugolin, associé-gérant de l'Atelier Lucien, qui organise l'événement. Le site s'étend sur 4 000 m² avec des jeux en bois, des terrains de pétanque, des espaces couverts... "Un lieu de vie", résume Simon Ugolin qui a hâte de pouvoir accueillir les visiteurs.

Des jeux en bois sont installés sur le site pour le grand plaisir des visiteurs. - Amaury Tremblay

"On a la chance de pouvoir mettre en place une distanciation puisque le site est grand", poursuit-il. Certaines activités pourraient ainsi être accessibles très rapidement comme les jeux, le bar ou le restaurant. Concernant les concerts, il y a un peu plus d'incertitudes. "On saisira les opportunités dès que possible", ajoute Simon Ugolin.

Simon Ugolin Impossible de lire le son.

"Garder le meilleur" des concerts

"Dès que ce sera possible, on mettra en place les concerts puisque, à l'origine, notre ambition était d'en annuler aucun. Là, étant donné que la saison se raccourcit à vue d'œil, il va falloir faire une croix sur un certain nombre d'artistes, tout en essayant de garder le meilleur de ce qu'on avait prévu."

Le terrain de pétanque a déjà été étrenné par les membres de l'Atelier Lucien, avant l'ouverture des lieux ! - Amaury Tremblay

Simon Ugolin Impossible de lire le son.

Pour soutenir la Friche Lucien, il est possible de réserver des consommations en ligne, ou en achetant un bon d'achat, sur la plateforme J'aime mon bistrot. "Ça permet de faire rentrer de la trésorerie alors que la Friche n'a pas encore ouvert, c'est un coup de main qui n'est pas négligeable", affirme Simon Ugolin.

Le site termine son installation avec les derniers détails en cours de mise en place. - Amaury Tremblay

À noter que la fermeture de la Friche Lucien est prévue le dimanche 4 octobre, mais elle pourrait être décalée de quelques semaines. "Ça nécessite de prendre conseil avec les partenaires, dont les riverains du site, pour leur expliquer que c'est important de poursuivre la saison", conclut Simon Ugolin.