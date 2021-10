Bricquebec. Accident : 3 victimes dont 2 en urgence relative

Accident. Un accident de circulation a eu lieu ce samedi 23 mai peu après 18 h sur la RD 902, route de Carteret, sur la commune de Bricquebec dans la Manche entre deux voitures, faisant trois victimes dont une piégée dans le véhicule. Deux femmes, de 82 ans et de 77 ans en urgence relative ont été transportées à l'hôpital de Cherbourg. La troisième victime, un homme de 81 ans est sorti indemne. Deux véhicules de secours aux victimes, un fourgon de secours routier, un véhicule de protection du personnel, et un chef de groupe des centres de secours de Bricquebec, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Cherbourg, et Valognes ont été mobilisés.