Évreux. La saison de l'hippodrome reprend le dimanche 24 mai

Les chevaux pourront à nouveau se dégourdir les jambes et se disputer la victoire. La saison de l'hippodrome d'Evreux-Navarre (Eure) reprend, le dimanche 24 mai, à huis clos après avoir été interrompue à cause du coronavirus. Parmi les personnes autorisées à pénétrer sur le site, il y a l'entraîneur de l'animal, les journalistes ou encore les vétérinaires. En revanche, le propriétaire et l'éleveur du cheval ne sont pas autorisés à franchir les portes de l'hippodrome.