Orne. Covid-19 : 52 personnes encore hospitalisées

Jeudi 21 mai au soir, 436 personnes restaient hospitalisées pour Covid-19 en Normandie, dont 31 en réanimation. Dans l'Orne, seulement 52 patients sont maintenus à l'hôpital, ils étaient moitié plus début avril. Parmi eux, trois restent en réanimation, chiffre inchangé depuis le début de la semaine. On déplore 36 décès dans l'Orne, liés au Covid-19, chiffre inchangé depuis mardi 19 mai. Ce sont désormais 181 personnes qui ont pu regagner leur domicile, soit trois de plus depuis le début de cette semaine.