Dieppe. Un incendie se déclare à l'usine Alpine, 40 pompiers mobilisés

C'est un malheureux concours de circonstances. Alors que des informations laissent planer le doute sur l'avenir de l'usine Alpine de Dieppe, celle-ci a été touchée par un incendie ce mercredi 20 mai, en début d'après-midi. Il a pris dans l'atelier de peinture.

Des réparations à mener

Ce sont des résidus d'huile et de graisse qui se sont accumulés dans la cheminée d'un four à mastic de l'atelier qui ont déclenché le feu. Une quarantaine de pompiers ont été appelés sur place et ont maîtrisé l'incendie avec une lance.

Cinq salariés présents ont été mis à l'abri mais n'ont pas été blessés. Des réparations vont être menées dans l'atelier pour permettre la reprise normale du fonctionnement dès le lundi 25 mai.