Caen. La base nautique des Rives de l'Orne fait son retour

À partir du jeudi 21 mai et jusqu'à la fin de l'été, la base nautique des Rives de l'Orne fait son retour avec un nouveau nom : Au fil de l'Orne. Un nouveau prestataire a repris l'activité, mais les Caennais pourront retrouver les mêmes services que l'année dernière : canoë, kayak, paddle, bateau électrique… Petite nouveauté néanmoins : l'équipe mettra en place, dès que possible, une terrasse avec snacks et boissons. Des animations seront régulièrement organisées.

Pour respecter les règles sanitaires, les embarcations seront désinfectées après chaque utilisation et tous les soirs. Les règles de distanciation seront également appliquées, pour accueillir au mieux les usagers.