Manche. Un avis de recherche lancé après la disparition d'un sexagénaire

Thierry Lenoir, 66 ans, a quitté son domicile, situé à Montcuit, entre Coutances et Marigny, le dimanche 17 mai, en fin de journée. Son véhicule a été retrouvé à un kilomètre au sud-est de la commune. Le mardi 19 mai, n'ayant toujours aucune trace de lui, les gendarmes ont lancé un avis de recherche.

L'homme mesure 1,76 m, il est de corpulence normale, a les cheveux courts, châtain foncé, et porte une moustache. Il porte probablement un polaire gris et un jean usagé troué au niveau du genou. Des militaires de la compagnie de gendarmerie de Coutances sont mobilisés, tout comme un hélicoptère de la section de gendarmerie de Rennes et une équipe cynophile. En cas d'informations, contacter la gendarmerie au 02 33 76 12 70