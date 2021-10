Normandie. La course cycliste Paris-Camembert aura lieu le 22 septembre

Prévue initialement le 14 avril, la semi-classique Paris-Camembert avait dû être reportée à cause du coronavirus. Mardi 19 mai, elle a, au contraire de beaucoup d'autres courses, trouvé une nouvelle place dans le calendrier révisé et publié par l'Union Cycliste Internatinale. L'épreuve normande, comptant pour la coupe de France, aura lieu le mardi 22 septembre, deux jours après la fin du Tour de France et cinq avant le championnat du monde de course en ligne en Suisse.