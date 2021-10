Caen. Covid-19 : la Normandie passe la barre des 400 décès à l'hôpital

Santé. 7 personnes sont décédées mardi 19 mai des suites du Covid-19 dans les hôpitaux de Normandie. 5 en Seine Maritime, 1 dans le Calvados et 1 dans l'Orne. Ce sont désormais plus de 400 patients qui ont succombé à cause de l'épidémie en Normandie. Le nombre de personnes hospitalisées baisse très doucement, ils étaient encore 464, ce mardi soir. Parmi 35 étaient en soins intensifs soit un de moins que la veille.