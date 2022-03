Normandie. Les tournois de football interdits cet été 

Après que le Comité exécutif de la Fédération française de football a eu lieu ce lundi 11 mai à Paris, chaque président de Ligue en région a tenu à informer les clubs des avancées, en termes réglementaires notamment. Ainsi, Pierre Leresteux, président de la Ligue de football de Normandie, a écrit aux clubs, après les avoir remerciés pour leur patience dans une période de travail intense du bureau directeur de l'instance et de ses commissions.

Les tournois : pas avant septembre

"Vous êtes nombreux à vous interroger sur la possibilité d'organiser des événements footballistiques, notamment des tournois, en juin, juillet et août. A ce jour, cela n'est pas envisageable, ce type d'événements ne pourrait se tenir qu'à compter du mois de septembre", a insisté le patron du football dans la région, avant d'inviter les passionnés à "suivre régulièrement les préconisations du ministère des Sports sur la pratique du football".

Les classements : le 18 mai au plus tard

Enfin, autre annonce attendue, celle des parutions officielles de classements. "Le Comité de direction se réunira ce vendredi 14 mai pour valider les classements et les publiera au plus tard ce lundi 18 mai dans un procès-verbal." Si la quasi-totalité des classements est déjà connue, il demeure néanmoins quatre sujets concernant le National 3 (avec Grand Quevilly), le Régional 1 (avec Dives, Romilly, Mesnil Esnard et Bayeux), le Régional 3 où un départage est encore à faire entre Vire "B" et Thaon, ainsi que le sort de SM Caen et Foot 50 en Régional féminin.