Seine-Maritime. Ils conseillent les maires sur le déconfinement et les mesures sanitaires

Il a emménagé il y a un peu plus d'un an dans de nouveaux locaux à Isneauville. Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale s'apprête à reprendre, ce lundi 11 mai, un fonctionnement quasiment normal avec la sortie du confinement. "Environ 60 % du personnel va revenir travailler dans les locaux", indique Antoine Ameline, directeur général des services.

Le télétravail, une première

Pour la première fois, cet établissement public, qui s'occupe des ressources humaines pour les communes ayant moins de 350 agents, a eu recours au télétravail pour 90 % de ses collaborateurs : "Une expérimentation totale et générale", souligne Antoine Ameline qui en tire "un bilan très positif qui a permis de maintenir les activités".

À l'heure du déconfinement, les nouveaux locaux ont été adaptés avec un bureau dédié pour chaque agent. Des masques, des lingettes et du gel hydroalcoolique seront distribués à chacun d'entre eux.

Plus de 1 000 demandes

Pendant le confinement, le Centre de gestion a été sollicité par de nombreux élus de petites communes souhaitant être conseillés juridiquement. "C'est l'une des missions que nous avons, mais qui a été primordiale pendant le confinement", poursuit Antoine Ameline.

"Plus de 1 000 commandes de consultations juridiques" ont été enregistrées. "En six semaines, nous avons reçu autant de demandes d'aide juridique qu'en six mois d'activité du centre de gestion." Avec des demandes autour de la création d'un plan de continuité d'activité, des missions essentielles pour les communes ou encore de la protection des agents.

Le Centre de gestion a ainsi répondu à de nombreuses questions "très terre à terre" sur l'organisation de "l'utilisation des sanitaires, des véhicules, des vestiaires", énumère Antoine Ameline. De nouvelles interrogations pourraient d'ailleurs émerger avec le déconfinement progressif et le retour au travail d'agents dans les communes.