Normandie. Plus de 130 interventions des pompiers pour des inondations localisées

L'épisode orageux et pluvieux a été localement violent la nuit du samedi 9 au dimanche 10 mai en Normandie. Au total, les pompiers des différents centres d'incendie et de secours de Normandie sont intervenus à plus de 130 reprises dans la Manche, l'Eure et la Seine-Maritime pour des inondations.

Opérations de pompage et d'assèchement

Le sud de la Manche a été touché en premier, dès 18 heures le samedi 9 mai, avec des inondations concentrées sur le secteur de Saint-Hilaire et Isigny-le-Buat. Les pompiers sont intervenus à 35 reprises pour des opérations de pompage et d'assèchement.

Dans l'Eure, l'épisode s'est étalé entre 19 heures et 4 heures du matin, avec 32 interventions des pompiers qui ont déployé des postes de commandements avancés sur les secteurs de Bourgtheroulde et de Brionne pour suivre la situation au plus près. Là encore, les interventions concernaient des opérations de pompage et d'assèchement.

L'épisode météo a ensuite touché la Seine-Maritime, peu avant minuit, avec 67 interventions des pompiers sur les secteurs d'Elbeuf, de Rouen, Saint-Martin-du-Vivier, Fontaine-sous-Préaux et Buchy.

Ces incidents n'ont pas fait de blessés.