Normandie. Réouverture des fast-foods : "maîtriser le protocole sanitaire"

"C'est de la folie." Les mots sont ceux d'un livreur Uber rencontré mercredi 6 mai sur le parking du restaurant McDonald's de Mondeville, près de Caen. Depuis 48 heures, l'enseigne a rouvert ses portes et propose à nouveau la vente à emporter à ses clients. "Les temps d'attente en ce moment ne sont pas du tout dans nos standards", reconnaît le gérant, Fabrice Clément.

Fabrice Clément, invité de Paroles d'expert

À la tête de onze restaurants, aussi président du Stade Malherbe Caen, il laisse "à la région parisienne" les files d'attente et les kilomètres de bouchons et appelle les amateurs de Big Mac et autres spécialités de la marque, à être "citoyens".

"Les équipes sont très réduites, le lavage des mains toutes les 30 minutes, désorganise complètement l'opérationnalité. Ce qui est important pour nous c'est l'appropriation par nos salariés des gestes barrières et de la distanciation, dans le cadre professionnel." Lorsque la maîtrise du protocole sanitaire sera totale, d'autres restaurants de l'agglomération de Caen pourraient rouvrir.

Fabrice Clément était l'invité de Paroles d'expert, mercredi 6 mai, sur Tendance Ouest.