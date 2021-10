Orne. Jérôme Nury veut davantage pour les commerces, artisans, et TPE

Mardi 19 mai, Jérôme Nury a réclamé l'élargissement de l'accès au Fonds National de Solidarité, pour tenir compte des entreprises multi-commerces et des gérances partagées. Il a également demandé au gouvernement "une annulation de toutes les charges et sociales et fiscales, pour l'ensemble des activités de ces indépendants qui n'ont pu ouvrir ou travailler que partiellement".

Il a également sollicité une réactivation du Fonds d'Intervention pour la Sauvegarde de l'Artisanat et du Commerce "pour accompagner la mutation de ces entreprises vers le numérique, la livraison, tous ces nouveaux usages que le confinement a accélérés". Le parlementaire juge la réponse de la secrétaire d'État à l'économie décevante car quasiment aucune entreprise de l'Orne n'a perçu plus de 1 500 € mensuels, loin des 5 000 € annoncés par la communication gouvernementale, "alors que le maintien de ces TPE dans l'Orne et en France est essentiel à la vitalité de nos territoires ruraux, de nos centres bourgs et de nos centres-villes".