Seine-Maritime. Après KFC, l'enseigne Mc Donald's rouvre trois restaurants

Les amateurs de hamburgers et de frites seront contents. Après KFC qui propose de la vente à emporter dans ses restaurants, ce lundi 4 mai, c'est au tour l'enseigne de restauration rapide Mc Donald's de rouvrir une partie de ses établissements.

Du Havre à Tourville

En Seine-Maritime, trois restaurants ont repris du service : Tourville-la-Rivière (de 11 heures à 21 heures), Yvetot (de 11 heures à 21 h 30) et aux Docks Océane au Havre (de 11 heures à 22 heures). Dans les deux premiers, seules les commandes en drive en voiture sont possibles, avec un choix plus restreint dans les produits que d'habitude.

Au Havre, il est possible de commander en drive, mais aussi en Click and collect (commande sur téléphone et retrait en restaurant) et en livraison à domicile.

L'enseigne rappelle que des mesures sanitaires ont été prises par les équipes avec des masques, un doublement de la fréquence du lavage des mains ou encore un nettoyage encore plus régulier des ustensiles en cuisine.