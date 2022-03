Seine-Maritime. Inquiétudes autour du retour en classe des écoliers

Il y aura bien un retour en classe à partir du lundi 11 mai pour les élèves de maternelle et d'élémentaire. Le Premier ministre, Édouard Philippe l'a annoncé lors de la présentation du plan de déconfinement. Les classes seront limitées à 15 enfants maximum, certains resteront donc à la maison.

Beaucoup d'interactions

Les professeurs des écoles s'inquiètent déjà de l'organisation à mettre en place. "L'école, ce n'est pas 15 élèves séparés dans une classe par un mètre de distance, c'est beaucoup d'interactions sociales qui ont lieu avec la cantine le midi", affirme Pierre Viot, professeur dans une école de Grand-Quevilly et représentant Snuipp-FSU qui craint qu'il ne s'agisse finalement que d'une "garderie".

Il s'inquiète aussi du risque de contamination et de transmission du coronavirus "avec le nombre de personnels qui est brassé dans une seule et même école. Entre le personnel enseignant et municipal, ça regroupe énormément de monde".

Les parents inquiets

Des inquiétudes partagées par les parents d'élèves concernant également les transports scolaires et "la réouverture pour les collèges et lycées des internats", souligne Élisabeth Lechevallier, la présidente de la FCPE en Seine-Maritime.

D'autres questions, sur l'enseignement, sont posées : "Qui sera priorisé pour un retour à l'école ?", se demande Élisabeth Lechevallier qui craint également des inégalités entre les communes rurales ou urbaines où les locaux sont parfois plus exigus.