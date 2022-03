Fécamp. Une ligne d'écoute et d'orientation pour les parents

Le Centre communal d'action sociale (CCAS) de Fécamp a mis en place une plateforme d'écoute et de soutien familial depuis le lundi 27 avril. Il s'agit de répondre au mieux aux attentes des habitants en cette période de confinement. Par téléphone ou mail, les agents du CCAS tentent de venir en aide aux parents qui auraient des difficultés avec leurs enfants (occupation, scolarité ou encore éducation). Même si l'accueil physique n'est pas encore possible, l'idée est d'écouter, orienter et informer.

