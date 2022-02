Fécamp. Confinement : astuces pour gérer ses déchets verts

C'est une préoccupation pour les propriétaires de terrains et de jardins, que faire des déchets verts ? En cette période de confinement, les déchetteries sont fermées, mais des solutions existent, notamment pour la tonte. Laure Brevart, la directrice des services techniques de l'agglomération de Fécamp, conseille de laisser sécher l'herbe puis de l'utiliser comme paillage au pied des plantes et arbustes. Autre problème : le taillage des haies, que faire des branches ? Parmi les solutions : entreposer ou broyer. Si les branches sont de petite taille, il est possible d'utiliser sa tondeuse. Le paillis obtenu pourra être utilisé dans le jardin.

Attention, il est interdit de brûler ses déchets verts, sous peine d'une amende de 450 euros.

Des astuces pour réduire nos déchets verts. - Caux Seine Agglo