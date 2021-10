Le clip "Giving me a chance" de Gotye sous forme de dessin animé

Durant l'été, Gotye a rendu public le clip de "Save Me", un extrait de son album "Making Mirrors" dans lequel on retrouve entre autres le hit "Somebody That I Use To Know" (9 millions de ventes à travers le monde depuis sa sortie).

Cette fois vous ne le verrez apparaître qu'une seule seconde dans son nouveau clip "Giving Me a Chance". A l'image de "Save Me" dévoilé début août, le chanteur Australo-Belge s'est entouré de Gina Thorstensen et Nacho Rodriguez afin de créer ce nouveau dessin animé mettant en scène une sorte de créature en quête d'un élement impalpable.

Gotye est actuellement en tournée et passera en France au Zénith de Paris le 31 octobre.