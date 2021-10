Clip : Alex Gaudino en featuring avec Taboo des Black Eyed Peas, découvrez "I Don't Wanna Dance"

Alex Gaudino ("Destination Calabria") poursuit sa carrière et souhaite se mettre d'avantage en avant avec son dernier hit "I Don't Wanna Dance" en y invitant Taboo, l'un des membres de Black Eyed Peas.

Futur succès de la rentrée ?

Peut-être, car le morceau électro-house devrait sans aucun doute vous donner envie de danser. Le refrain est signé Taio Cruz, on y retrouve également un sample de "Can You Feel It" des Jackson 5. La vidéo, tournée à Sao Paulo au Brésil, est le point final de la collaboration entre le DJ Italien et le membre des Black Eyed Peas, après leur rencontre dans un avion alors qu'ils revenaient d'un festival en Espagne.

Le titre sera présent le deuxième album d'Alex Gaudino "Magnificent" dont date de sortie est proche mais encore inconnue.